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Жена Джорджа Клуни призвала создать международный суд над террористами

Политика

Особенно над теми, кто насилует женщин

Багдад, 24 апреля 2019, 07:27 — REGNUM  Адвокат Амаль Клуни, защищающая права человека, потребовала справедливого правосудия для жертв сексуального насилия со стороны террористов в Ираке и Сирии, сообщает 24 апреля Anadolu Ajansi.

Жена известного американского актера Джорджа Клуни призвала СБ ООН «встать на правильную сторону истории», пресекая насилие во время боевых действий. Для этих целей женщина предложила создать трибунал, наподобие Нюрнбергского.

«Если 79 стран могут объединиться для борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), то почему они не могут создать суд», — задается вопросом адвокат.

Напомним, боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на подконтрольных им территориях часто обращали женщин в сексуальное рабство. Особенно пострадали от этого женщины-езидки, проживающие в иракском Синджаре.

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ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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