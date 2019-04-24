Франция и Япония планируют наметить пятилетний план действий

Париж, , 07:22 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хочет наметить с Японией пятилетний план действий и укрепить производственные отношения во время визита перед саммитом G20, который состоится 28−29 июня 2019 года, сообщает Le Figaro.

Эммануэль Макрон встретился с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Париже 23 апреля.

«Я надеюсь, что мы сможем установить очень конкретные приоритеты не только на двусторонней основе, но и в рамках сотрудничества по оси Индо-Тихоокеанского региона для наших партнерств в области промышленности, инноваций и безопасности», — заявил Эммануэль Макрон, добавив, что в последние месяцы стороны установили множество ориентиров по этим темам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Франции Эммануэль Макрон призвал международное сообщество бороться с терроризмом.

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