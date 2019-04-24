США назвали авианосцы в Средиземном море сигналом для Москвы

Москва, , 07:22 — REGNUM Американская авианосная группировка, развернутая в Средиземном море, служит сигналом для Москвы. Об этом заявил посол США в России Джон Хантсман, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.

Если Россия действительно хочет улучшить отношения с США, ей стоит прекратить свою «дестабилизирующую деятельность» по всему миру. Это показывают Москве дипломатические связи и диалог вместе с мощными оборонительными системами авианосцев, отметил дипломат.

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Каждый развернутый в Средиземноморье авианосец Хантсман охарактеризовал как «сто тысяч тонн международной дипломатии».

23 апреля в Средиземном море начали совместные операции две авианосные группы ВМС США. В их составе — десять кораблей, в том числе авианосцы класса «Нимиц» «Авраам Линкольн» и «Джон К. Стеннис», и более 130 самолетов. Личный состав — 9 тыс. моряков и морских пехотинцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Хантсман заявил, что Россия ещё может спасти Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, если пойдет на уступки перед США и уничтожит все ракеты 9М729, пусковые установки и вспомогательное оборудование.

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