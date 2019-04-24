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Франция не будет репатриировать граждан, подозреваемых в связях с ИГ*

Политика

*ИГ – организация, деятельность которой запрещена в РФ

Дамаск, 24 апреля 2019, 07:10 — REGNUM  Власти Франции отказались возвращать в страну своих граждан, подозреваемых в связях с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом, как передает 24 апреля Kurdistan.ru, отмечается в заявлении судебной инстанции Франции.

«Государственный совет отклоняет требования о возвращении в страну, выдвинутые гражданами в настоящее время находящимися в Сирии», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Демократические силы Сирии захватили в плен сотни бойцов иностранных государств, подозреваемых в связях с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Значительная их часть передана в руки правосудия Ирака.

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ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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