Франция не будет репатриировать граждан, подозреваемых в связях с ИГ*

Дамаск, , 07:10 — REGNUM Власти Франции отказались возвращать в страну своих граждан, подозреваемых в связях с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом, как передает 24 апреля Kurdistan.ru, отмечается в заявлении судебной инстанции Франции.

«Государственный совет отклоняет требования о возвращении в страну, выдвинутые гражданами в настоящее время находящимися в Сирии», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Демократические силы Сирии захватили в плен сотни бойцов иностранных государств, подозреваемых в связях с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Значительная их часть передана в руки правосудия Ирака.