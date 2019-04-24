Отношениями России и Украины озаботились США и Армения: Радио REGNUM

Москва, 24 апреля 2019, 08:00 — REGNUM
- В Раде грядёт бой за закон об украинизации;
- Минск в поисках альтернативы российской нефти;
- В Латвии суд одобрил уничтожение образования на русском языке;
- В Вашингтоне поддержали идею переговоров Зеленского и Путина;
- Общаться с Путиным Зеленского научит Пашинян.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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