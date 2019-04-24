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Бронепоезд Ким Чен Ына пересёк границу с Россией

Политика

Въезд в посёлок Хасан перекрыт для приморцев с самого утра

Владивосток, 24 апреля 2019, 04:01 — REGNUM  Бронепоезд северокорейского лидера Ким Чен Ына пересёк российскую границу на станции Хасан, 24 апреля передают «Вести. Приморье».

Это произошло 24 апреля примерно в десять часов утра (время местное).

Въезд в посёлок Хасан (Приморский край) перекрыт с самого утра, на месте работают сотрудники ФСБ, сообщает DEITA.RU.

Напомним, 25 апреля во Владивостоке состоится встреча Ким Чен Ына с президентом РФ Владимиром Путиным. Предположительно, лидеры государств будут обсуждать ситуацию с ядерном программой Северной Кореи.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, бронепоезд, на котором в Россию отправилась делегация, выехал из Пхеньяна. Вместе с Ким Чен Ыном в Приморский край едут его соратники по Трудовой партии и члены правительства.

Читайте ранее в этом сюжете: Названы члены делегации, отправившиеся в Россию с Ким Чен Ыном

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Северная Корея: внутренняя и внешняя политика
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