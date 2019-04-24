На встречу с Путиным. Бронепоезд Ким Чен Ына отправился в Россию

Пхеньян, , 02:00 — REGNUM Бронепоезд северокорейского лидера Ким Чен Ына выехал из Пхеньяна в Россию, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Напомним, 25 апреля во Владивостоке состоится встреча Ким Чен Ына и президента РФ Владимира Путина. В столице Приморского края северокорейский лидер будет уже 24 апреля.

Переговоры состоятся в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский.

После этого Путин поедет в Пекин на форум китайской инициативы «Пояс и путь», а Ким останется во Владивостоке до 26 апреля для посещения мест, где побывал в 2002 г. Ким Чен Ир, отец нынешнего лидера Северной Кореи.

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