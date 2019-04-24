Вице-премьер РФ Борисов встретится в президентом Ирака в Багдаде

Москва, , 02:07 — REGNUM Вице-президент России Юрий Борисов посетит столицу Ирака Багдад с визитом 24 и 25 апреля, где у него запланирована встреча с президентом страны Бархамом Салехом и главой правительства Адилем Абдул-Махди, передает телеканал «Звезда» со ссылкой на аппарат заместителя председателя правительства РФ.

Сообщается, что в Багдаде пройдет заседание российско-иракской комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, в котором примет участие российский вице-премьер. Также Борисов встретится с главой иракского МИД Муххамедом Али аль-Хакимом.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля вице-премьер России Юрий Борисов провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом, на которых обсуждался вопрос восстановления сирийской экономики. В ходе переговоров Асад выразил надежду, что все запланированные договоренности с Россией по восстановлению экономики в Сирии будут реализованы.

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