Максакова в суде опровергла версию о роли ФСБ в убийстве Вороненкова

Киев, , 01:47 — REGNUM Версию причастности ФСБ к убийству в центре Киева 23 марта 2017 г. бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова опровергла его вдова Мария Максакова, сообщает Страна.ua.

Она, явившись на заседание Шевченковского районного суда (Киев) 23 апреля, заявила, что к убийству не причастен и Владимир Тюрин, главный подозреваемый по делу и бывший муж Максаковой.

Комментируя произошедшее в суде, Владислав Добош, адвокат одного из обвиняемых, заявил:

«По поводу ФСБ она сказала так — какие-то предпосылки могли быть, но она в этом сомневается».

Он отметил, что показания вдовы Вороненкова полностью опровергают версию следствия, записанную в обвинительном акте, то есть что «Тюрин это всё устроил».

Издание отмечает, что Максакова в качестве основной версии убийства Вороненкова рассматривает «квартирный вопрос». Она указала на Дениса Панаитова, в квартире которого после побега из России жили Максакова и Вороненков.

Панаитов — это приятель Вороненкова, якобы пообещавший ему помочь обменять принадлежащую ему жилплощадь в Киеве на апартаменты статусных беглецов из России в Москве, но «кинул».

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Напомним, Вороненкова убили днём 23 марта 2017 г. на перекрёстке бульвара Тараса Шевченко и Пушкинской улицы в Киеве. Украинская генпрокуратура обвиняет в убийстве Тюрина. Максакова и раньше заявляла, что у Тюрина не было мотивов убивать Вороненкова.

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