Молдавская оппозиция: Украина проголосовала против коррупции и олигархии

Кишинёв, , 01:30 — REGNUM Молдавский оппозиционный блок ACUM поздравил Владимира Зеленского с убедительной победой на президентских выборах на Украине. Как передает ИА REGNUM, в ACUM заявили, что украинский народ проголосовал «против коррупции и олигархии».

Молдавская оппозиция выразила надежду на «стратегическое сотрудничество с демократической Украиной с целью обеспечения стабильной ситуации в регионе, эффективного противодействия распространению преступности и внедрения европейских стандартов и ценностей в обеих странах».

Ранее, напомним, президент Молдавии Игорь Додон поздравил Зеленского и предложил ему в ближайшее время встретиться и обсудить повестку двусторонних отношений.

Додон с момента своего избрания в 2016 году фактически является персоной нон грата в Киеве из-за высказывания о принадлежности Крыма России, от которого впоследствии, впрочем, он открестился.

В то же время лидер Демпартии Молдавии Владимир Плахотнюк открыто поддерживал своего политического и бизнес-партнера Петра Порошенко.

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