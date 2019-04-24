Среда, 24 Апреля 2019 года
04:59:00 МСК

Молдавская оппозиция: Украина проголосовала против коррупции и олигархии

Политика

Правый блок ACUM поздравил Зеленского с победой

Молдавская оппозиция: Украина проголосовала против коррупции и олигархии
Russianname
Выборы на Украине

Кишинёв, 24 апреля 2019, 01:30 — REGNUM  Молдавский оппозиционный блок ACUM поздравил Владимира Зеленского с убедительной победой на президентских выборах на Украине. Как передает ИА REGNUM, в ACUM заявили, что украинский народ проголосовал «против коррупции и олигархии».

Молдавская оппозиция выразила надежду на «стратегическое сотрудничество с демократической Украиной с целью обеспечения стабильной ситуации в регионе, эффективного противодействия распространению преступности и внедрения европейских стандартов и ценностей в обеих странах».

Ранее, напомним, президент Молдавии Игорь Додон поздравил Зеленского и предложил ему в ближайшее время встретиться и обсудить повестку двусторонних отношений.

Додон с момента своего избрания в 2016 году фактически является персоной нон грата в Киеве из-за высказывания о принадлежности Крыма России, от которого впоследствии, впрочем, он открестился.

В то же время лидер Демпартии Молдавии Владимир Плахотнюк открыто поддерживал своего политического и бизнес-партнера Петра Порошенко.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Молдавии Додон пожелал Зеленскому «новых побед» и предложил встречу

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить