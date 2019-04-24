В МИД Украины заявили, что Москва перешла от «хамства» к «языку дипломатии»

Киев, , 01:24 — REGNUM Москва «сменила тон» обсуждения с Киевом вопроса инцидента в Керченском проливе 25 ноября 2018 г., заявила заместитель украинского министра иностранных дел Елена Зеркаль в Facebook.

Комментируя итоги обмена мнениями с Россией по освобождению украинских моряков и военных кораблей, которые состоялись 23 апреля, Зеркаль написала:

«Поразило кардинальное изменение тона разговора — переход от хамства и грубого пренебрежения к цивилизованному языку, присущему дипломатии».

Она заявила, что не знает, почему так произошло, и предложила два варианта: изменение российской тактики или простое желание затянуть процесс консультаций. По её словам, Киев всё равно остаётся на своих позициях.

По словам Зеркаль, Киев рассчитывает на решение Международного трибунала по морскому праву, от которого украинская сторона ждёт подтверждения правоты своих требований. Слушания в Гамбурге по этому вопросу должны состояться, отмечает она, 6 — 7 мая.

«Сможет ли Россия и дальше держать цивилизованный тон разговора и доказать это «конкретными делами», будет видно из документов, которые мы получим от РФ в рамках подготовки к слушаниям в Гамбурге», — заявила Зеркаль.

Напомним, провокация в Керченском проливе произошла 25 ноября 2018 года. Участники международного скандала (украинские моряки) находится в России как фигуранты уголовного дела. 24 украинца находятся под арестом до 24 апреля 2019 г.

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