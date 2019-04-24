Москва, , 01:15 — REGNUM

В результате сотрудничества прокуратур Армении и России 23 апреля суд России удовлетворил ходатайство прокуратуры страны об аресте бывшего депутата Национального собрания Армении, бывшего начальника Службы принудительного исполнения судебных актов (СПИСА) Миграна Погосяна сроком на 40 дней с целью рассмотрения вопроса его выдачи Армении. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник генерального прокурора Армении Гор Абрамян.

Мигран Погосян © Photolure

Ранее правоохранительным органам России был представлен пакет документов, необходимый для передачи Погосяна правоохранительным органам Армении.

Несколько дней назад специальная следственная служба (ССС) Армении сообщила, что Погосян был обнаружен и задержан в России.

Мигран Погосян обвиняется в присвоении или растрате в особо крупных размерах и злоупотреблении должностными полномочиями.

Член команды экс-президента Сержа Саргсяна, генерал-майор Мигран Погосян оказался в центре Панамского офшорного скандала еще при правлении Республиканской партии.

24 января этого года CCC возобновила расследование по уголовному делу об офшорах, которое в 2017 году было закрыто на основании отсутствия состава преступления. Тогда дело было возбуждено по признакам участия в незаконной предпринимательской деятельности.

В конце марта этого года Мигран Погосян был вызван на допрос, но не явился, объяснив это тем, что находится за границей. Однако 10 апреля ССС сообщила, что Погосян выразил готовность явиться на допрос. А уже 15 апреля ССС сообщила, что бывший депутат привлечен по делу в качестве обвиняемого. ССС объявила его в розыск, а суд удовлетворил ходатайство о его аресте.

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