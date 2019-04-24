Спуск на воду лодки-носителя для «Посейдона» – видео

Северодвинск, Архангельская область, , 00:28 — REGNUM Видеокадры спуска на воду подводной лодки-носителя «Белгород» для глубоководной стратегической ударной системы «Посейдон» на «Севмаше» (Северодвинск, Архангельская область) опубликовал ТВЦ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, церемония спуска на воду «Белгорода», за которой по телемосту наблюдал президент РФ Владимир Путин, состоялась 23 апреля.

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По некоторым данным, «Посейдон» будет включен в боевой состав ВМФ России не позднее 2021 г. Перед этим, начиная с текущего года, система будет проходить испытания.

Напомним, «Посейдон» — это беспилотный подводный аппарат, оснащенный ядерной энергоустановкой, главная задача которого заключается в доставке ядерного боеприпаса к берегам вероятного противника.

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