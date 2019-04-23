В Европу переброшены стратегические высотные авиаразведчики U-2 ВВС США

Вашингтон, , 23:52 — REGNUM Два американских стратегических высотных разведывательных самолета U2S во вторник после трансатлантического перелета с континентальной части США совершили посадку на передовой. На авиабазу Фэрфорд на территории Британии прибыли два стратегических высотных разведывательных самолета U2S ВВС США, сообщают 23 апреля мониторинговые интернет-ресурсы.

Высотные разведчики, способные летать на высоте свыше 21 тыс. метров, совершили трансатлантический перелёт с авиабазы Бил в Калифорнии. В Британию прибыли самолеты-шпионы с бортовыми номерами 80−1071 и 80−1094 и позывными DRAGON86 и DRAGON88.

Официальных сообщений о целях переброски этих самолетов в Европу нет.

Напомним, авиабаза Фэрфорд в Англии используется ВВС США для обслуживания тяжелых бомбардировщиков ВВС США В-1В и стратегических бомбардировщиков В-52, способных нести ядерные заряды.

Стоит отметить, что высотный разведчик ВВС США U-2, пилотируемый Фрэнсисом Пауэрсом, 1 мая 1960 года был сбит зенитно-ракетным комплексом С-75 над Свердловской областью. Пауэрс выпрыгнул с парашютом, был задержан на земле и по приговору суда получил тюремный срок за шпионаж.

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