Премьер-министра Грузии впустили на американский ракетный эсминец «Росс»

Тбилиси, , 23:30 — REGNUM Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе в порту Батуми посетил место стоянки ракетного эсминца США «Росс», капитан которого даже впустил его на борт, сообщает 23 апреля пресс-служба главы грузинского правительства.

Пресс-служба уточняет, что высокий гость, он же командир американского военного корабля Дэвид Коулс, устроил Мамуке Бахтадзе небольшую экскурсию.

В ответ на высокую честь пройтись по кораблю ВМС США, Бахтадзе заявил, что всё это является подтверждением поддержки Грузии Вашингтоном и подчеркнул, что «отношения между Грузией и США на сегодняшний день находятся на самом высоком уровне».

Напомним, ракетный эсминец ВМС США «Росс» (USS ROSS — DDG-71) класса Arleigh Burke вошел в порт Батуми 21 апреля.

Ранее пресс-служба департамента береговой охраны пограничной полиции Грузии не менее радостно сообщила, что американский военный корабль проведёт совместные учения с мощной грузинской военно-морской группировкой из двух сторожевых катеров.

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