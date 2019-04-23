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Доклад Мюллера по «российскому делу» — это только начало, заявила Клинтон

Политика

Хиллари Клинтон считает, что после публикации доклада Роберта Мюллера ещё остаётся «над чем работать»

Доклад Мюллера по «российскому делу» — это только начало, заявила Клинтон
Иван Шилов © ИА REGNUM

Вашингтон, 23 апреля 2019, 22:59 — REGNUM  Публикация в США доклада специального прокурора Роберта Мюллера по делу о «российском вмешательстве» в американские выборы не ставит точку в вопросе связей президента Дональда Трампа с Москвой, заявила экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон.

«Доклад Мюллера — это часть начала. Это не конец. Возможно, как говорил Черчилль, это конец начала, потому что осталось ещё многое, что нам предстоит узнать и над чем работать», — сказала она в интервью Time.

Ранее сегодня советник главы Белого дома Джаред Кушнер заявил, что расследование Роберта Мюллера и сопровождавшие его в течение двух лет спекуляции вокруг «российского дела» нанесли вред американской демократии.

В свою очередь, вице-президент США Майкл Пенс на днях призвал провести проверку по итогам расследования Мюллера, чтобы оценить, соответствовало ли оно американскому законодательству и не использовалась ли система правосудия для достижения политических целей.

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