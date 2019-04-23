Вторник, 23 Апреля 2019 года
22:36:18 МСК

Тереза Мэй обсудила с Зеленским «сдерживание российской агрессии»

Политика

Британский премьер пригласила избранного президента Украины совершить визит в Лондон

Лондон, 23 апреля 2019, 22:34 — REGNUM  Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в телефонном разговоре поздравила Владимира Зеленского с избранием на пост президента Украины и заявила о поддержке официальным Лондоном его предстоящего мандата. Об этом 23 апреля сообщает пресс-служба британского кабинета министров.

«Премьер-министр подтвердила поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и наше стремление расширять наше и без того значительное сотрудничество в сфере обороны и безопасности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе беседы Тереза Мэй также «подчеркнула важность совместной работы двух стран вместе с международным сообществом для сдерживания российской агрессии».

Британский премьер пригласила Владимира Зеленского совершить визит в Соединённое Королевство «при первой же возможности», стороны «договорились поддерживать тесный контакт», информирует пресс-служба.

Напомним, ранее сегодня уже состоялись телефонные разговоры Владимира Зеленского с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, главой Европейского совета Дональдом Туском и генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом. Западные лидеры также подтвердили дальнейшую поддержку Украины.

Читайте ранее в этом сюжете: Столтенберг пригласил Зеленского в штаб-квартиру НАТО

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить