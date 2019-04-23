Новгородский суд рассмотрел дело об оскорблении власти по новому закону

Чудово, Новгородская область, , 22:30 — REGNUM Житель Малой Вишеры Новгородской области оштрафован на сумму 30 тыс. рублей по новому закону «о неуважении к власти». Как сообщили ИА REGNUM в Чудовском районном суде, который рассматривал это дело, мужчина привлечён к административной ответственности по ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ.

Из материалов суда следует, что 31 марта 2019 года он опубликовал в открытом доступе в интернете «две записи с информацией в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность и выражает явное неуважение к обществу, государству, органам, осуществляющую государственную власть в РФ».

Судя по аудиозаписи из суда, которую обнародовал привлечённый к ответственности в соцсетях, оскорбительные высказывания были опубликованы в соцсети «ВКонтакте» и относились к президенту России Владимиру Путину.

Мужчина оштрафован на сумму 30 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, это — минимальная сумма штрафа. Поправки, внесённые в Кодекс об административных правонарушениях, установили штрафы за распространение оскорбительных материалов в размере от 30 до 100 тыс. рублей, при повторном нарушении — до 100−200 тыс. рублей, многократном — до 200−300 тыс. рублей. Кроме того, при повторном и многократном нарушении возможно применение ареста на 15 суток.

Напомним также, что закон об оскорблении госсимволов вступил в силу 31 марта 2019 года.

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