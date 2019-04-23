Крым, Донбасс и Краснодар. Самолёты-шпионы США летают у границ России

Вашингтон, , 21:58 — REGNUM Самолёты-разведчики ВВС США замечены за прошедшие сутки у побережья Крыма, границ Краснодарского края, а также в небе Донбасса, сообщает 23 апреля мониторинговый интернет-ресурс PlaneRadar.

По данным портала, вдоль линии соприкосновения в Донбассе около шести часов курсировал разведывательный беспилотник RQ-4B-40 Global Hawk с бортовым номером 11−2048 и позывным FORTE10. Позднее этот аппарат переместился в район Чёрного моря и собирал данные у границ Крыма. Дрон поднялся в воздух на авиабазе Сигонелла на острове Сицилия.

Также в этом районе был замечен патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon ВМС США с бортовым номером 168 997 и позывным PS231. Он несколько раз пролетел вдоль черноморского побережья Крыма, а затем ушёл в район Новороссийска к границам Краснодарского края.

Как сообщало ИА REGNUM, полёты воздушных разведчиков США и НАТО у западных границ России происходят почти ежедневно.

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