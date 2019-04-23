Участники форума «Чистая страна» встретились с председателем Правительства

Москва, , 21:57 — REGNUM Председатель Правительства России Дмитрий Медведев поддержал инициативу дифференцированной системы накопления отходов. Об этом он заявил на встрече с участниками первого Всероссийского экологического форума «Единой России» «Чистая страна», прошедшего в Челябинске 19 апреля.

«В отношении дифференцированного норматива по накоплению мусора в регионах у меня возражений нет. Но очень важно, чтобы в этой работе принимало прямое участие региональное руководство — те, кто отвечает за преобразования, за этот проект. Потому что сверху мы не накомандуемся, они сами должны постоянно этим заниматься, принимать разумные решения и только тогда эти преобразования будут иметь смысл», — сказал премьер-министр.

С предложением о дифференциации тарифа за вывоз твердых коммунальных отходов по типу жилья выступил координатор партийного проекта «Чистая страна», председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

«Есть определенная несправедливость. Самый простой пример: у нас есть сельские домики, которые даже не подключены к газовому отоплению, где все, что можно сжигают, в печках — где буквально не остается никаких отходов. И здесь норматив накопления не может быть такой же, как в многоквартирном доме, где на первом этаже — супермаркет, где каждую виноградинку завернут в кусок полиэтилена, где объем пластика больше, чем продуктов», — сказал он.

По словам Владимира Бурматова, действующая система нуждается в корректировке.

«Мы считаем, что надо посмотреть ее и дать рекомендации регионам сделать ее дифференцированной. Потому что объективно у нас разные объемы накопления», — отметил он.

«Мы понимаем, что страна у нас очень разная. Все это нужно учитывать, у меня действительно нет возражений против дифференциации тарифной политики», — добавил Дмитрий Медведев.

Кроме того, премьер-министр поддержал предложение «Единой России» об увеличении количества постов наблюдений Росгидромета за состоянием атмосферного воздуха.

Сопредседатель Центрального совета сторонников «Единой России», депутат Государственной Думы Сергей Боярский обратил внимание главы Правительства на необходимость создания нормативно-правовой базы для урегулирования вопросов количества выбросов в атмосферу.

«У нас нет федерального закона о квотировании выбросов и механизмах сводных расчетах. Разные регионы — Санкт-Петербург, Калуга, Казань — по-разному применяют эту методику, исключительно в качестве подсчета того, какие загрязнители, какую лепту вкладывают в то, что делает наш воздух хуже», — отметил Сергей Боярский, добавив, что необходимо категорировать данные загрязнители, чтобы потом «вручную с ними работать».

Также он обратил внимание премьер-министра на необходимость увеличения количества станций Росгидромета. Это, по мнению Сергей Боярского, позволит узнать информацию о экологической обстановке по всей стране.

«У нас сейчас Росгидромет измеряет качество атмосферного воздуха. На территории всей страны есть порядка 700 станций. Надо сказать, что многие из них устарели. Кроме того, в восьми регионах вообще отсутствует соответствующая инфраструктура», — подчеркнул Сергей Боярский.

Глава правительства отметил, что поддерживает данное предложение партии, но сначала необходимо проанализировать рынок необходимого оборудования, которое будет закуплено для Росгидрометра.

«Нужно смотреть на реальные потребности, по поводу того, что покупать, желательно было бы посмотреть на всю линейку данного оборудования, которое сейчас производится. Надо посмотреть, что мы сами делаем, а что придется покупать. Необходимо определиться в финансировании», — отметил премьер-министр.

Также Дмитрий Медведев поддержал предложение партии о проведении мониторинга выброса вредных примесей в воздух.

«Я понимаю смысл этой идеи, по сути, чтобы найти удельные компоненты в соотношении с валовым объемом выбросов и отдельными веществами, которые реально могут быть и не столь значимыми, но представляют наибольшую угрозу человеческому здоровью. Но это нужно делать на базе научных рекомендации, посмотреть, что в том или ином регионе является доминирующем и наиболее опасным и вот уже делать эти рекомендации в региональном разрезе», — подчеркнул он.

Премьер-министр добавил, что необходимо для того, чтобы не просто снизить показатели загрязнения воздуха, но и улучшить реальное положение дел.

«Давайте подключим и Минздрав, и Роспотребнадзор к этой работе», — заключил Дмитрий Медведев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 апреля в Челябинске прошел первый экологический форум «Единой России» «Чистая страна», на котором представители власти совместно с экспертами-экологами обсудили инициативы по улучшению экологии в регионах страны. В обсуждении приняли участие порядка 600 человек, среди которых: эксперты, координаторы партийного проекта «Единой России» «Чистая страна» в регионах, депутаты Государственной Думы, представители Правительства и Министерства природных ресурсов и экологии России, исполнительной, законодательной власти субъектов РФ, а также общественных движений, фондов и проектов, деятельность которых направлена на защиту окружающей среды. На итоговом пленарном заседании форума была принята резолюция, в которую вошли предложения, выработанные на дискуссионных площадках.

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