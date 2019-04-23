Брюссель, , 20:51 — REGNUM

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в телефонном разговоре поздравил Владимира Зеленского с избранием на пост президента Украины. Об этом он сообщил 23 апреля в своём микроблоге в Twitter.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг Иван Шилов © ИА REGNUM

«Только что побеседовал с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Я поздравил его с победой и пригласил в ближайшем будущем посетить штаб-квартиру НАТО», — написал Столтенберг.

Генсек НАТО добавил, что Североатлантический альянс готов и далее оказывать Украине «политическую и практическую поддержку».

Напомним, ранее сегодня состоялись телефонные разговоры Владимира Зеленского с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и главой Европейского совета Дональдом Туском. Лидеры ЕС также подтвердили дальнейшую поддержку Украины.

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