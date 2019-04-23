Что ждёт Россию на Украине после выборов?

Александр Халдей, , 21:13 — REGNUM

Победа Зеленского на выборах президента Украины породила множество прогнозов о состоянии российско-украинских отношений, главным лейтмотивом которых было утверждение, что в принципе всё останется по-прежнему. Сохранится русофобский и проамериканский вектор украинской политики, потому что её режиссёры останутся прежними.

Чтобы понять суть завтрашней украинской политики, надо понять, что больше всего на Украине нужно Коломойскому. Коломойский не украинский националист и ему глубоко плевать на украинскую идею. Он, выросший на Украине в ситуации многовекового острого бытового антисемитизма, традиционного для Украины, украинство презирает от всей души.

Он понял всю суть украинства, примитивную и глупую, и легко нашёл способы манипулирования им для достижения своих, а не украинских целей. Перехват управления украинскими националистами Коломойский произвёл у американцев и немцев, по сути, незаметно для них самих — они воспринимали и воспринимают Коломойского как марионетку, которой они руководят.

На самом деле Коломойский давно навязывает им свою тему, и феномен Зеленского тому яркое подтверждение — Курт Волкер, представитель Трампа и неоконов, блокированных с Клинтонами, открытым текстом две недели назад в Киеве рекомендовал Порошенко. Намекая, что такова воля США.

И это действительно была воля США. Которую Коломойский пустил побоку. Зеленского американцам и европейцам пришлось вербовать буквально с колёс, наспех заставляя дезавуировать все его прежние шутки в адрес МВФ и истеблишмента США. Зеленский сказал всё, что нужно, и получил ярлык на княжение. Его видят в качестве кризис-менеджера, который придёт, сделает своё дело, и уйдёт, прибрав за незадачливым Порошенко всю грязь, которую он после себя оставил. А результатом планируют воспользоваться американцы.

Да, на Украине сейчас начнётся новый грандиозный передел собственности. На Порошенко завязаны большие группы, которые теперь потеряют деньги и не выполнят свои обязательства перед очень серьёзными структурами. Им грозит это смертью. Но процесс пошёл, как говорил Горбачёв. Из окружения Авакова уже просочилась информация, что готовы материалы на 8 уголовных дел против Порошенко и его людей. Надо понимать, что это только начало. Тем самым Аваков заявляет о лояльности Коломойскому и его протеже Зеленскому.

Если вспомнить, как открыто послал Порошенко мэр Одессы после первого тура выборов, можно сказать, что на Украине опять власть переменилась. Суд Киева принимает уже третье решение в пользу Коломойского. И это тоже только начало. Грядут новые аресты и новые договорняки. Мозаика власти на Украине вступила в очередную перестройку.

После победы Зеленского Коломойский вернётся на Украину. Когда он возьмёт своё в пределе бизнеса, у него дойдут руки до Донбасса. И вот тут для России наступит самое интересное.

Коломойскому плевать на то, унитарная Украина или федеральная. Ему вообще плевать на Украину и украинцев — какая она, что там у них, не имеет никакого значения. Ему нужны деньги, а для этого нужно закончить войну на Донбассе. В 2014-м для денег её было нужно начать, а теперь для этого же её нужно закончить. Порошенко в глазах Коломойского — дурак, потому что вовремя этого не понял.

И потому Коломойский сделает то, что давно предлагал — признает руководство Донбасса как сторону переговоров и вступит с ними в диалог. Предварительно почистив Раду, администрацию президента и аппарат правительства. Он уберёт тех, кто будет ему мешать. Кстати, плохая судьба ждёт Бориса Филатова, бывшего союзника Коломойского. Коломойский назвал его хамом, а это не сулит Филатову ничего хорошего.

Коломойский уберёт оппонентов из радикального лагеря для того, чтобы ему не мешали. И вот тогда его эмиссары дадут знать России, что готовы на переговоры с Донбассом.

Не принять эту подачу Россия не сможет, ибо всегда этого и добивалась. И вот тут наступит самое рискованное время. Россия заинтересована решить проблему Донбасса и вернуть его в состав Украины, но не нынешней, а другой. Если Коломойский в какой-то форме выполнит Минские соглашения, признает статус Донбасса и вернёт его депутатов в Раду, это снимет с России проблему санкций, дав основания требовать их существенного смягчения (полностью отменить их не даст Крым, который никогда не вернут).

Европа примет этот поворот событий, и её с радостью поддержит большая группа внутри российской власти, чьей целью по-прежнему остаётся инкорпорирование в Запад.

Зеленский же получит статус миротворца и собирателя земель украинских. Это позволит ему сделать заявку на второй срок и сеять иллюзии по поводу того, что следующий возврат — это Крым. Вероятно смягчение экономических запретов между Украиной и Россией — наследие Порошенко будет постепенно демонтироваться, ибо оно мешает деньги зарабатывать.

Проблема Донбасса обострит конфликт между сторонниками его перехода в состав России и сторонниками его возвращения Украине. Это спор затмит тему Курил и пенсионной реформы.

Конфликт внутри российских элит по вопросу Донбасса в условиях готовности Зеленского и Коломойского пойти на уступки в его статусе в обмен на возвращение под контроль Киева может размыть мобилизационный консенсус в России, что будет очень на руку Западу.