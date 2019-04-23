Мэр Магнитогорска получил от главы области 560 обращений жителей

Магнитогорск, Челябинская область, , 20:40 — REGNUM Глава Челябинской области Алексей Текслер передал мэру Магнитогорска Сергею Бердникову папку с 560 обращениями жителей города. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Встреча Текслера с Бердниковым состоялась 23 апреля в ходе новой поездки врио губернатора в Магнитогорск. «Есть вопросы, которые решаются в ежедневном режиме, есть очень личные просьбы, практически крик души. Прошу отнестись к ним с вниманием», — сказал Алексей Текслер.

Глава региона также одобрил выделение 67 млн рублей из бюджета области на реконструкцию здания в 132-м микрорайоне Магнитогорска под детский сад, рассчитанный на 85 мест. Необходимые работы будут проведены до конца 2019 года, и Алексей Текслер пообещал приехать на открытие нового детсада.

Кроме того, в ходе поездки Текслер посетил крупнейшее промышленное предприятие города — ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» — и встретился с его председателем совета директоров Виктором Рашниковым. Обсуждались в том числе социальные и экологические проекты завода. Как сообщил Рашников по итогам встречи, достигнута договорённость о реализации раньше намеченных сроков проекта по замене коксовых батарей — первая очередь будет запущена уже в 2021 году.

«В первую очередь мы говорили о задачах в части улучшения экологической обстановки, которую перед нами поставил президент РФ Владимир Путин, — цитирует Алексея Текслера ИА Uralpress. — У нас состоялся очень результативный разговор. Мне кажется, мы можем все вместе сделать экологию Магнитогорска лучше. При этом качество жизни в городе улучшится».

Ещё одну встречу врио губернатора провёл с жильцами пострадавшего от взрыва 31 декабря дома по ул. Карла Маркса. Как сообщает «УралИнформБюро», он лично осмотрел одну из квартир и ознакомился с ходом восстановительных работ.

С момента назначения врио губернатора Челябинской области это вторая поездка Алексея Текслера в Магнитогорск. В конце марта он также встречался с жителями пострадавшего дома и поручил одному из своих заместителей изучить ситуацию с каждым из пострадавших.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Алексей Текслер пообещал устроить «экзамен» главам районов и мэрам городов Челябинской области. В ходе поездок по региону он передаёт руководителям муниципалитетов папки с обращениями граждан, по работе с которыми и планирует оценивать эффективность чиновников.