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В Тегеране прошли ирано-пакистанские переговоры

Политика

Стороны договорились о пограничном сотрудничестве и совместном противостоянии внешнему давлению

Тегеран, 23 апреля 2019, 20:10 — REGNUM  С визитом в Тегеране находится премьер-министр Пакистана Имран Хан. Пакистанский гость был принят президентом Ирана Хасаном Роухани. В ходе переговоров обсуждались вопросы укрепления пограничной безопасности, создания совместных пограничных сил и противостояние международному терроризму, сообщает 23 апреля Синьхуа.

На совместной пресс-конференции по окончании встречи лидеры двух стран подчеркнули важность подобных контактов для настоящего и будущего ирано-пакистанских отношений. Стороны договорились совместно противостоять любому давлению извне. Объявлено о предстоящем значительном увеличении экспорта в Пакистан иранской нефти и природного газа.

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