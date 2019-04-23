В Тегеране прошли ирано-пакистанские переговоры

Тегеран, , 20:10 — REGNUM С визитом в Тегеране находится премьер-министр Пакистана Имран Хан. Пакистанский гость был принят президентом Ирана Хасаном Роухани. В ходе переговоров обсуждались вопросы укрепления пограничной безопасности, создания совместных пограничных сил и противостояние международному терроризму, сообщает 23 апреля Синьхуа.

На совместной пресс-конференции по окончании встречи лидеры двух стран подчеркнули важность подобных контактов для настоящего и будущего ирано-пакистанских отношений. Стороны договорились совместно противостоять любому давлению извне. Объявлено о предстоящем значительном увеличении экспорта в Пакистан иранской нефти и природного газа.