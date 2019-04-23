Вторник, 23 Апреля 2019 года
20:50:47 МСК

Корабли НАТО на Балтике «встречены» учениями береговых комплексов «Бал»

Политика

Береговые ракетные комплексы отработали поражение группы надводных целей

Корабли НАТО на Балтике «встречены» учениями береговых комплексов «Бал»
Иллюстрация: Минобороны России
Береговой комплекс «Бал»

Калининград, 23 апреля 2019, 19:56 — REGNUM  Расчёты береговых ракетных комплексов «Бал», дислоцированных на территории Калининградской области, осуществили учебные пуски, отработав поражение надводных кораблей противника, сообщает 23 апреля пресс-служба Балтийского флота.

«Расчеты береговых ракетных комплексов выполнили электронные пуски противокорабельных ракет по надводным целям на различном удалении», — указано в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что в ходе учений корабли противника изображали малые ракетные корабли Балтийского флота «Пассат» и «Ливень».

Стоит отметить, что учения проведены на фоне пребывания группы боевых кораблей НАТО в акватории Балтийского моря. В частности, 23 апреля на патрулирование в Балтику вышел из польского порта Гдыня ракетный эсминец ВМС США «Грейвли» с крылатыми ракетами «Томагавк».

Читайте ранее в этом сюжете: Украинские моряки начали учиться абордажному захвату судов на воде

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военные учения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить