МИД Бельгии: Мы против новых санкций США по импорту нефти из Ирана

Брюссель, , 19:39 — REGNUM Бельгия не разделяет точку зрения США на механизм импорта иранской нефти, заявил 23 апреля на пресс-конференции в Анкаре бельгийский министр иностранных дел Дидье Рейндерс.

По информации турецкого агентства Anadolu Ajansı, глава МИД Бельгии осудил решение США об отказе от механизма исключений некоторых стран из режима санкций на импорт иранской нефти.

В частности, Рейндерс заявил, что страны Европы ищут пути обхода этих санкций США.

«Многие компании испытывают трудности из-за санкций США. Европа, в том числе и Бельгия, ищет пути обхода этих ограничений, желая продолжать сотрудничество с Ираном», — цитирует агентство главу МИД Бельгии.

Напомним, ранее о неприемлемости новых санкций США в отношении импорта иранской нефти заявил глава МИД Турции.

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