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Туск заверил Зеленского в поддержке Украины со стороны Евросоюза

Политика

Состоялся телефонный разговор главы Европейского совета с избранным президентом Украины

Брюссель, 23 апреля 2019, 19:36 — REGNUM  Глава Европейского совета Дональд Туск провёл телефонный разговор с одержавшим победу на выборах президента Украины Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил 23 апреля в своём микроблоге в Twitter.

«Хороший телефонный разговор с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Я заверил его в неизменной поддержке Украины со стороны Европейского союза», — написал Туск.

Он добавил, что с нетерпением ожидает сотрудничества и саммита ЕС — Украина в июле 2019 года.

Напомним, ранее сегодня, канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским также подтвердила дальнейшую поддержку Киева со стороны Берлина.

Читайте ранее в этом сюжете: Меркель пригласила Зеленского в Германию

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