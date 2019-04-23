«Мусорные» протесты во Владимирской области привели к отставке чиновника

Александров, Владимирская область, , 19:16 — REGNUM Во Владимирской области глава Александровского района Игорь Першин уходит в отставку. Как сообщил портал «Новый город Александров», об этом сам Першин заявил 23 апреля.

«23 апреля у меня последний рабочий день. Я добровольно принял такое решение, получив приглашение на работу в «Газпром Межрегионгаз Владимир». Буду теперь работать во Владимире», — заявил глава администрации.

С 24 апреля исполнять обязанности Першина будет временный руководитель, а новый глава района будет назначен по итогам конкурса.

Игорь Першин был назначен на должность главы районной администрации решением Совета народных депутатов Александровского района в феврале 2014 года. В последние годы он оказался в центре скандала, связанного с ввозом на территорию Владимирской области мусора из Подмосковья. Под Александровым находится один из крупнейших мусорных полигонов области, и местные жители борются за то, чтобы не потонуть в горах мусора.

Формально свалка под Александровым закрыта, однако местные активисты жалуются, что мусора на ней всё прибавляется. Они считают, что туда незаконно привозят мусор из Московской области, хотя соглашений о ввозе мусора у Владимирской области с другими регионами нет.

На последнем митинге, который прошёл в Александрове 7 апреля, активисты потребовали отставки главы района Людмилы Кузьминой и главы районной администрации Игоря Першина. То, что они в течение долгого времени никак не смогли решить «мусорную» проблему, по мнению местных жителей, говорит о качестве их работы. Чиновники даже уклонились от встречи с александровцами на митинге, куда их пригласили лично.

Читайте ранее в этом сюжете: Владимирские активисты на митинге потребовали отставки главы района