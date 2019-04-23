Новое сдерживание: Россия развернёт в Армении истребители Су-30СМ

Леонид Нерсисян, , 18:27 — REGNUM

На российской 3624-й авиабазе в Эребуни (располагается рядом с Ереваном, столицей Армении) скоро начнутся масштабные изменения. Согласно данным, распространенным информационным агентством ТАСС со ссылкой на источник в Министерстве обороны России, в период с 2020 по 2021 год истребительный парк базы будет полностью обновлён — вместо имеющихся 18 устаревающих лёгких истребителей МиГ-29 российские военные получат такое же количество современных тяжёлых многоцелевых машин Су-30СМ. Какие факторы привели к решению о кардинальном перевооружении авиабазы и каковы будут последствия этого решения?

Почему Су-30СМ?

Российская в авиабаза в Эребуни с 1998 года вооружена лёгкими истребителями МиГ-29. На определённом этапе это было оправдано — лёгкие машины требовали меньше средств на эксплуатацию, а большой боевой радиус был не слишком актуален для небольшой территории Армении. В дальнейшем машины проходили ремонт с незначительной модернизацией. Тем не менее, МиГ-29 в последнее десятилетие серьёзно устарел — его бортовое радиоэлектронное оборудование (БРЭО) практически не позволяет применять оружие «воздух-поверхность», а также современные ракеты «воздух-воздух». Ресурс этих машин тоже далеко не бесконечен, особенно учитывая достаточно высокую интенсивность полётов в Армении — даже модернизация до уровня МиГ-29СМТ станет временным выходом из ситуации.

На этом фоне единственным верным решением стала замена устаревших машин на новые истребители поколения 4+ Су-30СМ. Эти тяжёлые машины, по мнению некоторых специалистов, обладают слишком большим боевым радиусом для условий Армении и дороги в эксплуатации. Однако на сегодняшний день в России практически отсутствует адекватное предложение в категории лёгких истребителей — МиГ-35 (развитие платформы МиГ-29) является пока очень спорным проектом. В то же время, Су-30СМ (в том числе в экспортной модификации Су-30МКИ и др.) выпускался и выпускается огромными сериями и давно себя зарекомендовал с лучшей стороны. Машина уже лишена «детских болезней», а за счёт крупносерийного производства заметно снизилась и стоимость самолётов. Немаловажен и накопленный опыт сервисного обслуживания и боевого применения в Сирии. Отмечу, что о целесообразности поставок С-30СМ или Су-35С на авиабазу Эребуни я писал ещё в 2013 году.

Отдельно надо отметить высокие возможности Су-30СМ по борьбе с сухопутными целями. Широкая номенклатура управляемого вооружения «воздух-поверхность» позволяет с высокой точностью поражать цели противника на дистанциях до 285 км (для ракеты Х-59МК2), а также эффективно участвовать в подавлении противовоздушной обороны (ПВО) противника, применяя противорадиолокационные ракеты Х-31ПД и Х-58Э (летят на излучение радиолокаторов противника с максимальной дистанции 250 и 200 км соответственно). Возможности БРЭО самолёта и используемое вооружение класса «воздух-воздух», например, ракета средней дальности Р-77 (максимальная дальность пуска до 100−110 км) позволяют бороться некоторое время (до похода основных сил) с превосходящими по численности не самыми современными модификациями истребителей F-16, имеющихся у Турции (до 200 единиц) и азербайджанскими МиГ-29.

Путь к объединённой авиагруппе Армении и России

Интересно, что первые Су-30СМ, вероятнее всего, поступят на вооружение Военно-воздушных сил (ВВС) Армении, а не на баланс российской авиабазы. Мы первыми сообщали о близости подписания контракта на поставку этих машин ещё в июне 2018 года, а в январе 2019 года стало известно о подписании твёрдого контракта.

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Поставка первых четырёх машин ожидается в конце 2019, или начале 2020 года. В результате дальнейших поставок количество самолётов будет увеличено до 12 единиц. Помимо этого, как мы выше отметили, ещё 18 истребителей этого типа получат российские военные. Вполне очевидно, что армянские Су-30СМ также будут располагаться на авиабазе Эребуни (сегодня там базируется часть армянских вертолётов Ми-24 и Ми-8), как и российские машины того же типа. В этом кроется очевидное преимущество — единый подход и набор специалистов для сервисного обслуживания машин, унифицированная инфраструктура, запасы запчастей и вооружение и т.п. Стоимость и эффективность эксплуатации машин в таком случае окажутся оптимальными.

Что касается Армении, то она получит ещё одно преимущество — азербайджанские военные никогда не будут знать какая конкретно машина на авиабазе принадлежит армянским или российским вооружённым силам (ВС). Соответственно, даже имея возможность высокоточного поражения какого-либо конкретного ангара на авиабазе, сделать это будет практически невозможно — прямая агрессия против российских военных редко приводит к чему-то хорошему. Это значит, что такая объединённая авиагруппа (пусть даже пока без соглашения, наподобие Объединённой армяно-российской группировки войск) станет дополнительным фактором сдерживания от развязывания со стороны Баку агрессии против Нагорно-Карабахской Республики (НКР) и Армении.

Более того, при сохранении нынешних темпов перевооружения ВС Армении, через 2−2,5 года азербайджанская сторона на переговорах в рамках урегулирования Азербайджано-Карабахского конфликта полностью потеряет свой извечный тезис о возможном военном решении (в том случае, если Армения не пойдёт на уступки). Военное решение станет невозможным вследствие перенасыщения ВС обеих стран большим количеством современного дальнобойного и высокоточного оружия, способного оставить гипотетическую полномасштабную войну без настоящих победителей (обе стороны потеряют всю ключевую гражданскую и военную инфраструктуру, опустившись до уровня «несостоявшихся государств»). Уже даже на сегодняшний день ситуация близка к вышеуказанному раскладу. Итогом активного перевооружения ВС Армении и Армии обороны НКР станет укрепление статуса-кво и возможность для Еревана и Степанакерта ужесточить свою переговорную позицию.

Перспективы дальнейшей модернизации российских войск в Армении

Не секрет, что российская группировка войск в Армении представлена 102-й военной базой, расположенной в Гюмри. В последние годы база периодически получает новое вооружение, к примеру, беспилотники «Орлан-10», системы радиоэлектронной борьбы «Инфауна», реактивные системы залпового огня «Смерч» и др. Однако темпы перевооружения в целом здесь заметно ниже, чем у войск на территории России. Во многом это связано с объективными логистическими причинами — снабжать базу вооружением приходится воздушным транспортом. Та же транспортировка танков Т-72Б, боевых машин пехоты БМП-2 и другой бронетехники до предприятий, занимающихся их модернизацией — крайне дорогой и долгий процесс. В этом смысле логичной выглядит модернизация техники на территории Армении на совместных предприятиях, к примеру, на базе Чаренцаванского станкостроительного завода (освоен капитальный ремонт бронетехники и производство части деталей). С 2016 года было множество официальных заявлений о подобной работе с «Уралвагонзаводом», однако пока переговоры к видимым результатам не привели. В целом, такое предприятие нужно как Армении, так и России, так как у Еревана и Степанакерта также имеются сотни единиц не модернизированной советской бронетехники.

Другим интересным и необходимым шагом является обновление системы ПВО 102-й базы. Здесь определённую лепту внесут и поставки истребителей Су-30СМ, однако сухопутное звено также в ближайшем будущем требуется обновить. Актуальным было бы развёртывание дивизиона зенитных ракетных комплексов (ЗРК) большого радиуса действия С-400 или С-300В4, некоторого количества ЗРК малого радиуса действия «Тор-М2» и, возможно, замена имеющихся ЗРК среднего радиуса действия «Бук-М1−2» на «Бук-М2» или «Бук-М3».