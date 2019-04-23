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В Приморье перед визитом главы КНДР задержаны члены террористической ячейки

Политика

У задержанных изъяты компоненты для изготовления взрывчатых веществ, сообщили в ФСБ

Владивосток, 23 апреля 2019, 18:17 — REGNUM  Сотрудниками ФСБ в Приморском крае задержаны члены террористической ячейки, планировавшие разбойные нападения на бизнесменов. Об этом 23 апреля сообщили ИА REGNUM в Центре общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, задержанные лица были причастны к деятельности террористической группировки «Джамаат Таухид ва Джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Задержанные планировали совершить серию разбойных нападений на коммерсантов и выехать в Сирийскую Арабскую Республику для участия в боевых действиях на стороне международной террористической организации», — сообщили в ФСБ.

Отмечается, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий у членов ячейки были изъяты компоненты для изготовления взрывчатых веществ, пистолет с боеприпасами, религиозно­-экстремистская литература, видеоматериалы, пропагандирующие деятельность террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также «средства связи, использовавшиеся для общения с зарубежными эмиссарами».

Напомним, ранее сегодня в Кремля официально подтвердили, что 25 апреля во Владивостоке должны состояться переговоры президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

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