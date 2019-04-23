Беглов обсудил проблемы города с Путиным «как с петербуржцем»

Санкт-Петербург, , 18:19 — REGNUM Президент Владимир Путин продемонстрировал свою поддержку врио губернатора Петербурга Александру Беглову, встретившись с ним в Северной столице во вторник, 23 апреля. Таким мнением в беседе с корреспондентом ИА REGNUM поделился политолог, глава федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов.

«Исполняющий обязанности главы региона и президент встречаются не для того, чтобы обсудить какие-то градостроительные инициативы. Это, скорее, сверка позиций и демонстрация поддержки. Когда Путин принимает кого-то из глав регионов и это становится публичным — это демонстрация публичной поддержки», — сказал Старовойтов.

Напомним, 23 апреля Владимир Путин посетил Петербург и встретился с врио губернатора Александром Бегловым. Они обсудили будущее так называемого «судейского квартала» на проспекте Добролюбова в Петроградском районе, где Беглов предложил разбить парк, а судей Верховного суда РФ после его переезда в Петербург поселить ближе к администрации города, на Смольной набережной в «правительственном квартале», где ранее планировалось построить новый музей обороны и блокады Ленинграда.

Беглов также предложил модернизировать уже существующий Музей блокады в Соляном переулке. Путин эти инициативы поддержал.

«Беглов выступил как представитель Питера, города, причем города, родного для президента. И обращался он в данном случае к президенту не как к главе государства с ежегодным отчетом о том, что происходит на подведомственной территории, а обращался к Путину как к питерцу. Президент Путин для него — представитель петербургского городского сообщества, он для него питерец. Он обсуждал с ним то, что с ним не обсуждают другие губернаторы», — считает Сергей Старовойтов.

На его взгляд, главы других регионов не имеют возможности поговорить с Владимиром Путиным о градостроительных проектах, не являющихся федеральными, в отличие от петербургского градоначальника.

«А Беглов это обсуждает, для него Путин — это человек, который знает Питер и понимает внутренние настроения в городе, он советуется с президентом, и тот дает ему экспертизу питерскую в данном случае. Это любопытный момент его настолько близкой, конструктивной работы с президентом», — считает политолог.

Кроме того, по его мнению, Беглов сверяет с президентом и свое ощущение от взаимодействия с петербуржцами. Старовойтов полагает, что в последнее время Беглов достаточно активно вникает в городскую повестку и советуется с петербургскими сообществами.

«Он демонстрирует, что понимает ценности города, в частности по Музею блокады понимает, что действительно свято для горожан», — добавил политолог.

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