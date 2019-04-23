Вслед за сити-менеджером Ростова-на-Дону ушёл его заместитель Мамелко

Ростов-на-Дону, , 18:11 — REGNUM Вслед за ушедшим в досрочную отставку главой администрации Ростова-на-Дону Виталием Кушнарёвым должность заместителя сити-менеджера покинул Дмитрий Мамелко. Об этом ИА REGNUM проинформировали в городской администрации 23 апреля.

Напомним, что Мамелко курировал в этой должности организационно-правовые и кадровые вопросы. Кабинет заместителя он занял в январе 2017 года, спустя два месяца после назначения Кушнарёва.

До соответствующего назначения чиновник с 2014 года занимал должность главного специалиста отдела кадровой и организационной работы министерства транспорта Ростовской области — был помощником главы ведомства. В эти годы руководил ведомством Кушнарев.

ИА REGNUM ранее сообщало, что сегодня, 23 апреля, Виталий Кушнарёв сложил с себя полномочия главы администрации. Как считают эксперты, в ближайшее время его ожидает повышение по службе. Но после себя теперь уже бывший сити-менеджер оставил много нерешённых и вызывающих общественное возмущение проблем.

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