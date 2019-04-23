«Пир во время потопа»: Туркмения готовится чествовать ахалтекинских коней

Ашхабад, , 18:09 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поручил мэру Ашхабада Шамухаммету Дурдылыеву подготовить туркменскую столицу к праздничным торжествам в честь туркменских скакунов, пишет «Туркменистан сегодня».

Глава государства потребовал обеспечить высокий организационный уровень мероприятий, запланированных по случаю Дня ахалтекинца, и подписал распоряжение о проведении международного конкурса красоты ахалтекинских коней, а также творческого конкурса по художественному воплощению образа «райского скакуна».

«Этот праздник, играющий важную роль в приумножении мировой славы легендарных туркменских скакунов, должен стать достойной оправой для такого шедевра, как ахалтекинец», — подчеркнул туркменский лидер.

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Между тем из-за продолжающихся ливневых дождей, повлекших за собой затопление целого ряда районов столицы Туркмении, на многих улицах Ашхабада оказалось повреждено дорожное покрытие, на тротуарах образовались многочисленные провалы и трещины, а также произошло размытие грунта, сообщает «Азатлык».

Также отмечается, что в некоторых районах попадающая в коммуникационные тоннели вода может привести к замыканию в электрических, телефонных, телевизионных и проводящих интернет-кабелях.

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