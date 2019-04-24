Госсекретарь не нужен: Ким Чен Ын потребовал убрать Помпео из переговоров

Пхеньян, , 06:47 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео настроил против себя северокорейских дипломатов. Какое влияние это может оказать на переговоры между США и КНДР и почему стратегия дипломатии с позиции силы загоняет США в безвыходное положение, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Руководитель департамента Северной Америки МИД КНДР Квон Чон Гын выразился жестко:

«Опыт саммита в Ханое показал, что если в переговоры вмешивается Помпео, они будут сорваны».

Северная Корея дала понять США, что стиль переговоров должен быть решительно изменен, а попытки продавить американское решение будут решительно пресекаться, как это уже имело место во время встречи в Ханое. Требование убрать Помпео из переговорного процесса, поддержанное также и комментариями представителей МИД Китая, ставит американского президента Дональда Трампа в крайне тяжелое положение.

Имеет место нечто, сравнимое с шахматным цугцвангом, когда любой выбор ведет к ухудшению ситуации. Пойти на требования КНДР для Трампа означает попасть под волну критики в преддверии президентских выборов в 2020 году. Продолжать давление на КНДР Трамп тоже не может, имея за спиной столь дружно атакующую когорту оппозиции из стана Демпартии. Похоже, что речь уже идет не только о проблемах, настигающих Трампа или даже отдельные США. Весь мощно начатый процесс переформатирования США и Запада в целом (если не забывать о неслучайно приостановленном Брексите) дает сбой. Во что же этот сбой может вылиться?

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