Москва, , 05:36 — REGNUM Согласно заявлению замглавы МИД РФ Александра Глушко, официальное сотрудничество между Россией и НАТО полностью прекращено. Почему это событие, которое в прошлом веке могло бы означать преддверие крупномасштабной войны, в наше время беспокоит гораздо меньше, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Запольскис.

Инициатором разрыва отношений выступил Брюссель, но вряд ли российская сторона начнет искать способы срочно договориться, нормализовать и перевести на конструктивные рельсы отношения с НАТО, ибо похоже, что разговаривать в руководстве альянса больше уже не с кем.

Натовская верхушка потеряла связь с реальностью, что в полной мере отражается на способности этой организации как к переговорной, так и к военной деятельности. В эпоху противостояния советского и западного содружеств контингенты НАТО в Европе исчислялись сотнями тысяч и могли быть быстро развернуты за счет призыва в миллионные структуры. С тех пор оптимизация по финансовым соображениям внесла существенные коррективы в эти показатели, особый шквал сокращений прошелся по натовцам в 1997—1998 годах.

Коснулось это прежде всего американских военных, но и местные, как показывает опыт учений 2017−2018 года, во многом потеряли былую боеспособность и в случае срочной необходимости смогут быстро собрать не более 5000 сил т.н. сверхвысокой готовности. А все оскорбительные высказывания в адрес России и обвинения в «агрессивных намерениях», судя по эволюции натовской обороны, не стоят выеденного яйца.

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