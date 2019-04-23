Мирзиёев пожелал Токаеву успеха на выборах президента Казахстана

Ташкент, , 17:59 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, в ходе которого поздравил последнего с выдвижением его кандидатом на внеочередных выборах президента Республики Казахстан, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Как отмечается в сообщении, президент Узбекистана в ходе разговора пожелал Токаеву успеха в проведении предстоящего важного политического мероприятия.

Стороны также обсудили реализацию достигнутых договоренностей и конкретных проектов в промышленности, транспортно-коммуникационной и других областях, а также продолжения активного взаимодействия в сферах образования, здравоохранения, культуры и туризма.

«Отмечено, что насыщенная программа деловых и культурно-гуманитарных обменов в рамках Года Казахстана в Узбекистане будет служить дальнейшему сближению двух братских народов», подчеркивает пресс-служба.

Президенты Узбекистана и Казахстана, говорится в сообщении, подтвердили решимость и дальше укреплять многоплановое и взаимовыгодное сотрудничество на основе стратегического партнерства и многовековых уз дружбы и добрососедства в интересах двух стран и народов.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 14−15 апреля посетил Узбекистан с государственным визитом.