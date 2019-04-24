Эстонская охранка «не заметила» нацистов

Таллин, , 03:17 — REGNUM Эстонская Народно-консервативная партия (EKRE) заняла на мартовских выборах в парламент третье место. Почему эстонское общество было буквально повергнуто в шок этим результатом и как нацистская партия смогла просочиться в парламент цивилизованной европейской Эстонии, рассказывает автор ИА REGNUM Сергей Середенко.

Охранная полиция Эстонии, на которую возложена задача политического контроля, должна была вовремя среагировать на EKRE, даже в своей риторике обращающуюся к совершенно неправовым действиям вроде угрозы устроить беспорядки в случае, если их партию не возьмут в правительство. Даже в сравнении с типичным образом правого радикала EKRE переходит все границы допустимого, но охранная полиция, судя по всему, просто проморгала EKRE, гоняясь за теми объектами, которые ей казались более опасными.

Привычная позиция заставляла правоохранителей видеть политическую опасность исключительно как влияние «русского поля» и бегать за русскоговорящими экстремистами. Внимание органов заслужили некие «правые русские экстремисты», примером которых являлись «баркашовцы» и антифашисты. Ежегодные отчеты эстонской охранной полиции описывают интенсивную борьбу с теми или другими «русскими экстремистами» начиная с 1998 года. Возможно, именно эта активность и стала причиной того, что охранка прошляпила появление и триумф EKRE, — ведь ни одного упоминания об этой партии в ежегодных отчетах нет. Мало того, судя по ним, с 2017 года исчез даже сюжет «экстремизм», а в имеющемся внутриполитическом раскладе не исключен вариант, что новым главой МВД, а значит, руководителей охранной полиции может стать лидер EKRE.

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