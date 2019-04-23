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Российскому певцу Григорию Лепсу запретили въезд в Литву

Политика

МВД Литвы выполнило просьбу МИДа о запрете

Российскому певцу Григорию Лепсу запретили въезд в Литву
Okras
Григорий Лепс

Вильнюс, 23 апреля 2019, 17:52 — REGNUM  Российский эстрадный исполнитель Григорий Лепс не будет впущен в Литву, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 23 апреля. Этого решения ранее добивался ряд литовских политиков, однако просьбы всегда оставались на уровне частных запросов.

Однако сегодня, 23 апреля, МИД Литвы не просто принял просьбу, но и официально направил её в литовское МВД, которое и отвечает за запрет конкретных граждан.

Напомним, Литва регулярно запрещает гастроли российских исполнителей. Ранее в Литве пытались на официальном уровне запретить гастроли Филиппа Киркорова, Тимати и других исполнителей.

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Политическая жизнь Литвы
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