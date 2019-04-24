Лукашенко сдает позиции прозападному клану?

Минск, , 02:15 — REGNUM В белорусской властной вертикали складывается ситуация, еще недавно казавшаяся совершенно невообразимой. О том, как в Белоруссии сформировался второй центр принятия решений, который способен бросить вызов президенту Александру Лукашенко, рассказывает редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Собрать альтернативную структуру в белорусских верхах удалось главе МИД РБ Владимиру Макею. В выборе между Лукашенко и Макеем белорусскому чиновнику приходится ориентироваться на чутье, подсказывающее, что ставка на «западничество» может оказаться более надежной, чем на допускающее все больше промахов ручное управление Лукашенко. Здесь каждая политическая ошибка, вроде пресловутого «ремонта нефтепроводов», играет на руку тем, кто может поманить растерявшееся чиновничество обещанием стабильности.

Вопрос об усилении интеграции в рамках Союзного государства, таким образом, становится контрольным для оценки способности Александра Лукашенко управлять Белоруссией. А полученный на этот вопрос ответ в виде серии эмоциональных высказываний белорусского лидера вселяет понятную тревогу. Тем временем Владимир Макей все более демонстрирует поведение, как бы закрепляющее за ним статус будущего белорусского лидера. Не пора ли Москве воспринять эту заявку всерьез?

Читайте статью Александр Григорьевич Лукашенко, Вы управляете еще страной или уже нет? и другие публикации Юрия Баранчика по белорусской политике.