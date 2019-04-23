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Мосгордума рассмотрит законопроект об электронном голосовании на выборах

Политика

На всех этапах подготовки и проведения такого эксперимента обещают соблюдение гарантий прав граждан

Мосгордума рассмотрит законопроект об электронном голосовании на выборах
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Алексей Шапошников

Москва, 23 апреля 2019, 18:50 — REGNUM  Комиссия Московской городской думы по государственному строительству и местному самоуправлению поддержала законопроект по электронному голосованию на предстоящих выборах в Мосгордуму, сообщил журналистам 23 апреля председатель столичного парламента Алексей Шапошников («Единая Россия»).

В ближайшее время законопроект будет вынесен на заседание Мосгордумы.

«Его принятие позволит создать правовые условия для проведения эксперимента по дистанционному электронному голосованию в нескольких избирательных округах столицы на предстоящих выборах в Мосгордуму. Надо отметить, что на всех этапах подготовки и проведения такого эксперимента предусмотрено соблюдение гарантий прав граждан, тайны голосования, требований к открытости для наблюдения и безопасности процесса подготовки и проведения выборов», — заявил Шапошников.

Он добавил, что с помощью электронного голосования избиратель может проголосовать в любом удобном месте и любое удобное время в день голосования. Кроме того, принять участие в выборах смогут избиратели, которые не находятся в столице либо постоянно проживают за границей. Дистанционное голосование, по мнению авторов законопроекта, также будет удобно для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, выборы в Московскую городскую думу VII-го созыва пройдут 8 сентября 2019 года. Ранее в Москве утвердили перечень необходимых к опубликованию сведений о доходах и имуществе зарегистрированных кандидатов в депутаты думы.

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Выборы в Московскую городскую думу — 2019
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