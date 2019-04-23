Киев, , 17:06 — REGNUM Будущий президент Украины Владимир Зеленский не распустит Верховную Раду до проведения очередных парламентских выборов. Об этом 23 апреля в эфире одного из украинских телеканалов заявил украинский политтехнолог Тарас Загородний.

«Доработает до октября. Пока не вижу у основных политических игроков большого желания идти на досрочные выборы, кроме одного игрока», — сказал Загородний.

При этом он признал, что парламент пытается перехватить инициативу у следующего президента Владимира Зеленского, начав рассматривать законопроекты, которые не принимали 20 лет.

«Парламент становится более активным политическим субъектом, чем президент. В данном случае мы видим, что парламент не испугался, нет такого распада коалиции, нет смены цвета… Видим, что парламент перегруппировался и начинает перехватывать инициативу у президента. Учитывая, что Парубий пообещал законопроекты об импичменте, специализированных следственных комиссиях и много еще чего, что у нас лежало более 20 лет в парламенте из-за того, что не было желания у президента их принимать», — пояснил Загородний.

По его словам, парламентская коалиция считает Зеленского слабым и неопытным президентом.

«Парламент воплощает в себе интересы общества и разных политических групп. Никто сдаваться не собирается… Сейчас они чувствуют шаткость и слабость Зеленского, что у него нет команды, что ему возможно придется идти к старым политикам, которых он сказал, что не будет брать в свою команду. Они чувствуют, что пришел неопытный, слабый в их понимании президент, который не сможет ударить кулаком и попробовать сформировать большинство под себя неформальными способами. Поэтому они начинают собственную игру чтобы де-факто перехватить инициативу у президента… Сейчас я не вижу, как Зеленский может перехватить инициативу», — добавил Загородний.

Напомним, 23 апреля депутат от фракции Блок Петра Порошенко Алексей Гончаренко заявил, что Зеленский может не доработать до конца своей пятилетки, если распустит парламент.

Как сообщалось, 23 апреля будущий президент Зеленский запустил в Фейсбук на странице «Владимир Зеленский — Слуга народа» опрос граждан относительно целесообразности досрочного роспуска парламента.

«Вы поддерживаете досрочный роспуск Рады?» — такой пост опубликован на данной странице несколько часов назад.