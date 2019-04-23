Коалиция Порошенко в Раде отдельно пропишет полномочия Зеленского

Киев, , 17:00 — REGNUM Депутат от фракции Блок Петра Порошенко Иван Винник считает, что украинский парламент должен снять депутатскую неприкосновенность до парламентских выборов, которые пройдут в октябре 2019 года. Соответствующее заявление Винник сделал 23 апреля в кулуарах Верховной рады.

«До выборов в Верховную Раду было бы целесообразно определиться по этому вопросу, поскольку это маркер для украинского общества… Я не скажу вам, почему за пять лет у депутатов не дошли до этого руки», — добавил Винник.

Он сообщил, что парламентская коалиция планирует принять под нового президента Владимира Зеленского закон «О президенте Украины», в котором более детально будут расписаны полномочия и функции президента. Винник считает, что президент не имеет полномочий вмешиваться в экономическую и тарифную политику правительства.

«Предлагается более широко объяснить полномочия президента, которые прописаны в конституции Украины, чтобы не было дискуссий во время избирательных кампаний и во время пребывания на должности относительно экономических вопросов, тарифов, инфраструктуры, уровня жизни. Это те вопросы, которыми опекается кабинет министров. Президент отвечает за безопасность, оборону, президент — гарант конституции, независимости нашего государства… Предлагается в рамках конституционных полномочий уточнить полномочия президента соответствующим профильным законом», — добавил Винник.

Кроме того, он считает, что коалиции не нужно принимать отдельный закон об импичменте президента, поскольку процедура импичмента досконально прописана в конституции.

«Для импичмента президента нужна серьезная политическая воля в Верховной раде… Для этого нужно ¾ голосов от конституционного состава Верховной рады. Процедура импичмента досконально и исчерпано описана в статье №111 конституции Украины… Если в парламенте есть ¾ голосов для такого правового процесса, он будет совершен вне зависимости от дополнительного законодательного регулирования, уточнения каких-то деталей», — напомнил Винник.

Как сообщало ИА REGNUM, 111-я статья конституции Украины предусматривает отстранение президента от должности. При этом в украинском законодательстве нет закона, который регламентирует саму процедуру импичмента. 22 апреля спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что 25 апреля депутаты могут начать рассмотрение закона об импичменте президента Украины.

По его словам, в Раде зарегистрировано пять соответствующих законопроектов. Спикер также признался, что склоняется к проекту вице-спикера Рады Оксаны Сыроид.