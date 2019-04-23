СМИ: антииранские санкции США несут угрозу Грузии

Тбилиси, , 16:56 — REGNUM Грузинский аналитик Вахтанг Маисая предполагает, что в мае между США и Ираном может начаться вооруженное противостояние, в которое невольно окажется втянутой и Грузия. Об этом он заявил в беседе с грузинским изданием «Резонанси» в статье под названием «В мае может начаться война США-Иран».

Причиной ожидаемого обострения на Ближнем Востоке называется требование США, точнее инициатива президента Трампа, согласно которой все страны должны полностью прекратить закупки нефти у Ирана.

«США требуют, чтобы страны, которые до сих пор в виде исключения покупали нефть у Ирана, полностью прекратили эти закупки. А это значит, что показатель экспорта иранской нефти упадет до нуля. Дефицит нефти на мировом рынке после этого восполнят арабские страны, в основном Саудовская Аравия. Официальный Тегеран в ответ может закрыть для саудовских танкеров контролируемый им Ормузский пролив… А это станет началом острого кризиса, который может перерасти в полномасштабную войну», — пишет со слов эксперта автор.

По мнению Вахтанга Маисая, это противостояние не может не затронуть Грузию, так как Иран попытается транспортировать свою нефть по грузинской территории.

«Не исключено, что Иран попытается транспортировать нефть по территории той же Грузии. Мы можем стать одним из очагов противостояния между Ираном и Америкой. Иран попытается найти альтернативные пути. Речь идет о транзите нефти через Турцию (правительство Эрдогана поддерживает иранцев, а Америка его вообще не интересует), а второй вариант — через Армению, Иран попытается транспортировать свою нефть с Черноморских портов», — предположил эксперт.

По его же информации, по антииранским санкциям Дональда Трампа в Белом доме нет единого мнения, и не исключено, что эта инициатива может стать и причиной внутреннего противостояния в самих США.