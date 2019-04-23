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Суворовцы в Петербурге показали Путину шахматный клуб, подаренный Шойгу

Политика

Также президент ознакомился с материальной базой училища

Суворовцы в Петербурге показали Путину шахматный клуб, подаренный Шойгу
Иллюстрация: Kremlin.ru
Владимир Путин в Суворовском училище Петербурга

Санкт-Петербург, 23 апреля 2019, 16:56 — REGNUM  В Санкт-Петербургском суворовском военном училище президент России Владимир Путин посетил шахматный клуб «Ход конем». Он был передан в дар училищу министром обороны Сергеем Шойгу. О деятельности клуба главе государства рассказали не только сами суворовцы, но и известный гроссмейстер Сергей Карякин.

«Это уже открыли второй клуб, первый был в Оренбурге. Сейчас планируются к открытию два шахматных клуба в Москве и также по всем регионам России. Я по мере сил помогаю Министерству обороны», — сказал Карякин президенту, передает телеканал «Санкт-Петербург».

В клубе тренируется команда суворовского училища, которая уже стала победителем нескольких армейских соревнований по шахматам.

В коллекции клуба есть шахматы ручной работы, выполненные сирийскими мастерами из дерева. Также есть наборы шахмат на исторические темы, например, посвященные Бородинскому сражению.

Как отмечает телеканал, в ходе визита к суворовцам президент России посетил музей при училище, бассейн, тир и клуб авиамоделирования.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Владимир Путин посетил во вторник судостроительный завод «Северная верфь», где участвовал в закладке двух новых фрегатов и наблюдал за сборкой корпуса корвета «Меркурий». Все корабли строятся для ВМФ России.

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