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Кремль: контактов Путина с Зеленским пока не планируется

Политика

В Москве посмотрят, как будут развиваться события на Украине после смены руководства страны

Кремль: контактов Путина с Зеленским пока не планируется
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Зеленский

Москва, 23 апреля 2019, 16:39 — REGNUM  Президент России Владимир Путин не планирует контактов с украинской стороной в ближайшее время. Об этом 23 апреля сообщил журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.

По его словам, в Москве намерены дождаться официального объявления итогов президентских выборов на Украине и инаугурации нового президента, после чего ещё предстоит посмотреть, «как будет реально развиваться ситуация на Украине и какие шаги первые шаги предпримет новый президент».

Напомним, накануне пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Москве считают преждевременным поздравлять Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины, как и говорить о возможности совместной работы лидеров двух стран. Судить об этом можно будет только по конкретным делам нового украинского руководства, подчеркнул он.

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