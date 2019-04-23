Черкесск, , 16:16 — REGNUM

В следственном управлении СКР по Карачаево-Черкесии назначен новый руководитель. Исполняющим обязанности главы ведомства стал генерал-майор юстиции Михаил Ламонов, сообщили ИА REGNUM 23 апреля в пресс-службе СКР по региону.

Ранее исполнявший обязанности главы СКР по КЧР Арсен Езаов ушел на пенсию, пишет ТАСС.

О Ламонове известно, что в 2011 году он был назначен руководителем контрольно-криминалистического управления Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу. Позже был назначен заместителем главы окружного ГСУ.

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Как сообщало ИА REGNUM, после ареста сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова в следственном управлении республики была проведена проверка в отношении первого заместителя руководителя следственного ведомства Казбека Булатова и заместителя руководителя Арсена Езаова, который в то время являлся и. о. руководителя управления СКР по региону. В Москву были вызваны несколько сотрудников следственного органа. После чего появилось сообщение об увольнении Казбека Булатова.

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Сегодня, 23 апреля, в рамках уголовного дела Арашуковых были задержаны три высокопоставленных правоохранителя — Казбек Булатов, старший следователь по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел Андрей Филиппов и начальник центра противодействия экстремизму МВД по КЧР Тимур Бетуганов. Им предявлено обвинение в превышении должностных полномочий.