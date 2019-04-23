Рига, , 16:07 — REGNUM

Латвия (cc) Kenneth C. Upsall

Конституционный суд Латвии сегодня во вторник, 23 апреля, признал решение перевода всего образования в школах на государственный латышский язык законным и соответствующим конституции. Об этом сообщает новостной латвийский портал delfi.lv

Из решения суда следует, что конвенция о защите нацменьшинств, согласно которой любой человек имеет право изучать родной язык, не регламентирует, в каком объеме государство должно реализовать данное право. В связи с чем руководство страны оставляет за собой право решать данный вопрос. Суд подчеркнул, что в большинстве европейских стран образование осуществляется в основном на госязыке с отдельными предметами на языке национальных меньшинств. Суд также постановил, что право изучать родной язык не должно препятствовать изучению государственного языка.

Принятые поправки к закону об образовании, считают в суде, соблюдают права национальных меньшинств как на этапе основного образования, так и в основной школе. В своем решении суд указал, что русский язык в Латвии самодостаточный, а представители нацменьшинства должны знать государственный язык на достаточном уровне для полноценного участия в жизни демократического общества.

Сообщается, что судом было учтено беспокойство международных организаций, при этом омбудсмен Латвии указал, что у них нет всей необходимой информации о ситуации в стране.

В ходе пресс-конференции судья Санита Осипова сообщила также, что вопрос о языковых пропорциях в частных образовательных учреждениях будет рассмотрен отдельно.

В Совфеде РФ уже заявили о возможности подачи иска в ЕСПЧ в связи с вынесенным решением Конституционного суда Латвии.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по заявлению депутатов парламентской фракции «Согласия» было возбуждено дело о соответствии принятых поправок Конституции Латвии. Из поданного иска следует, что данные поправки не соответствуют статьям 1, 91,112 и 114 Конституции, а также международным обязательствам Латвии.

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Фракция «Согласия» утверждает, что поправки «ликвидируют билингвальное образование в средней школе и резко сужают использование языков меньшинств в основной школе».

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Также два иска в Конституционный суд поступило от двух групп школьников из частных образовательных учреждений.

Напомним, в апреле 2018 года президент Латвии Раймондс Вейонис утвердил поправки к закону об образовании, которые предполагают постепенный перевод русских школ на обучение на латышском языке.

На этом латвийские власти не остановились, и 21 июня Сейм Латвии в окончательном чтении принял поправку к закону о высших учебных заведениях, которая предусматривает введение запрета на обучение на русском языке в частных вузах и колледжах страны.

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