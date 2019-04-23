Рим, , 16:00 — REGNUM

Некоторые ведущие итальянского общественного телевидения Rai получают необъяснимо большие, «фараонские» зарплаты, и эта ситуация должна быть исправлена, заявил во вторник, 23 апреля, вице-премьер Италии лидер «Лиги» Маттео Сальвини, передает Il Messaggero.

Речь идет прежде всего об одном из самых известных журналистов Италии — Фабио Фацио, ведущем программы Che tempo che fa. Размер выплат не уточняется, однако коллеги Сальвини ранее говорили о «миллионах» и о том, что сопоставимых зарплат у телеведущих нет нигде в мире.

Сальвини заявил, что до момента снижения зарплаты ведущего не придет в его студию, в том числе на дебаты накануне выборов в Европарламент, в которых должны принять участие лидеры ведущих партий страны.

Сам Фацио в свою очередь отметил, что он получает зарплату согласно подписанному контракту, контракт будет действовать еще два года, и он не намерен его пересматривать.

Коллеги Сальвини по партии заявили, что намерены заручиться поддержкой второй партии правящей коалиции — «Движения 5 звезд» и в ближайшее время так или иначе решить этот вопрос.