Одумается ли Латвия и объявят ли импичмент Порошенко: Радио REGNUM

Москва, 23 апреля 2019, 17:00 — REGNUM
- Перевод школ на латышский язык в Латвии признали конституционным;
- Судьи требуют импичмента Порошенко;
- Дело Арашукова отзывается эхом в Карачаево-Черкесии;
- Сити-менеджер Ростова-на-Дону досрочно покинул пост;
- В России могут ввести понятие качества продуктов питания.
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