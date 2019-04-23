МИД Индонезии: правительство будет развивать связи по линии Юг-Юг

Джакарта, , 16:12 — REGNUM Правительство Индонезии продолжает стремиться развивать сотрудничество по линии Юг-Юг между развивающимися странами, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Министерство иностранных дел Индонезии сотрудничает с факультетом экономики и бизнеса Университета Гаджа Мада в Джокьякарте. Эта деятельность направлена на повышение потенциала и качества кадровых ресурсов в различных ведомствах страны, особенно в сфере управления международной помощью.

Ожидается, что в будущем эта деятельность поможет улучшить понимание и способность участников разрабатывать программы международной помощи, в частности, по линии сотрудничества Юг-Юг.

В МИД Индонезии подчеркнули, что участие страны в сотрудничестве по линии Юг-Юг получило международное признание.

Напомним, в сентябре 2018 года Индонезия получила награду от Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) и Управления ООН по сотрудничеству Юг-Юг за вклад в развитие связей по линии Юг-Юг, особенно в Тихоокеанском регионе.